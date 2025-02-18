NBC News: американская разведка считает, что Путина не интересует реальное мирное соглашение по Украине

Президент России Владимир Путин не заинтересован в реальном мирном соглашении по Украине, считает американская разведка. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех представителей разведки и двух конгрессменов.

Как считает разведка, Путин «думает, что побеждает» и надеется дождаться момента, когда ему удастся взять под контроль всю территорию Украины.

Собеседники телеканала полагают, что президент РФ может согласиться на прекращение огня, так как это даст российской армии время на восстановление. «Его цели остаются максималистскими», — заявил один из источников NBC News. Выводить войска из Украины президент РФ не намерен.

Как отмечает телеканал, среди западных чиновников есть мнение, что Путин мог бы провести переговоры, но лишь чтобы посмотреть, какие уступки он мог бы получить.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялась первая с начала полномасштабной войны встреча представителей России и США, по итогам которой стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию». Украина и ЕС в переговорах не участвовали.

Президент США Дональд Трамп 17 февраля выразил мнение, что Путин «хочет перестать сражаться». Он усомнился в том, что у российского президента есть цель захватить всю Украину.