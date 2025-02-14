Журналистам Associated Press закрыли доступ в Овальный кабинет и на борт номер один

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила доступ журналистов агентства Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One. Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович в соцсети X 14 февраля.

Будович объяснил решение тем, что Associated Press «продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива» — журналисты агентства называют его Мексиканским заливом.

«Хотя их право на безответственные и нечестные репортажи защищено первой поправкой [к Конституции США], это не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в ограниченные пространства, такие как Овальный кабинет и Air Force One», — заявил Тейлор Будович.

По его словам, место журналистов AP в Овальном кабинете и на президентском самолете займут «тысячи репортеров», которым ранее было запрещено работать в этих местах.

Будович отметил, что журналисты и фотографы Associated Press сохранят доступ к остальным пространствам Белого дома.

Исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс сообщила 11 февраля, что корреспондента AP не пустили на мероприятие в Овальном кабинете из-за того, что агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским. Джули Пейс заявила, что ограничения, введенные Белым домом, нарушают первую поправку к Конституции, которая гарантирует, что власти США не будут посягать на свободу прессы.

Президент США Дональд Трамп в конце января распорядился, чтобы Мексиканский залив переименовали в Американский залив. Управление гражданской авиации США 10 февраля начало приводить свои данные и карты в соответствие с этим решением.