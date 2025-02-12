Корреспондента Associated Press не пустили в Овальный кабинет из-за отказа агентства называть Мексиканский залив Американским

Белый дом не пустил корреспондента Associated Press на мероприятие в Овальном кабинете, так как агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским. Об этом говорится в заявлении исполнительного редактора агентства Джули Пейс.

По словам Пейс, Белый дом сообщил агентству, что если Associated Press «не приведет свои редакционные стандарты в соответствие с указом президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский», то AP будет запрещено посещать мероприятия в Овальном кабинете.

«Сегодня днем корреспонденту AP не позволили присутствовать на подписании указа президента. Вызывает тревогу тот факт, что администрация Трампа собирается наказать AP за независимую журналистику. Ограничение нашего доступа в Овальный кабинет не только серьезно затрудняет доступ общественности к независимым новостям, но и явно нарушает [к Конституции США]», — заявила Пейс.

В конце января президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а также пик Денали на Аляске — в пик Мак-Кинли. «Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — говорилось в заявлении Белого дома.

После этого Associated Press выпустило заявление, в котором отмечалось, что указ Трамп действует только на территории США. В нем также говорилось, что Мексиканский залив носит это название более 400 лет. «Associated Press будет называть его по первоначальному названию, признавая при этом новое название, выбранное Трампом. Как глобальное информационное агентство, распространяющее новости по всему миру, AP должно следить за тем, чтобы географические названия были легко узнаваемы для всех аудиторий», — отмечали в агентстве.

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