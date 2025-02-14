Самолет госсекретаря США, вылетевший на Мюнхенскую конференцию, вернулся на базу из-за технических неполадок. Глава Госдепа может не успеть на встречу с Зеленским
Самолет ВВС США, на борту которого находились направлявшиеся на Мюнхенскую конференцию по безопасности госсекретарь США Марко Рубио и председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, вернулся в Вашингтон из-за «механической неисправности». Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Сегодня вечером по пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летит госсекретарь Рубио, возникла механическая неисправность», — заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Она добавила, что самолет развернулся и возвращается на объединенную авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд.
По информации Associated Press, проблема возникла с лобовым стеклом кабины самолета, ее обнаружили через полтора часа после вылета.
Рубио полетит на конференцию другим самолетом, но, как отмечает AP, неизвестно, успеет ли он теперь на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая запланирована на утро 14 февраля.
13 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что американские чиновники встретятся с представителями России и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Кто будет представлять на встрече Вашингтон, Киев и Москву, неизвестно. В официальной программе Мюнхенской конференции такого мероприятия не запланировано. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции.