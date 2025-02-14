Двух россиян приговорили в Польше к 5,5 годам за то, что они расклеивали объявления о вербовке в ЧВК Вагнера

Окружной суд в Кракове 14 февраля приговорил двух граждан России — Андрея Г. и Алексея Т. — к 5,5 годам заключения по обвинению в шпионской деятельности и вербовке наемников для ЧВК Вагнера. Обоих также оштрафовали на 30 тысяч злотых (около 7,2 тысячи евро).

Как пишет газета Rzeczpospolita, прокурор Томаш Дудек просил для обвиняемых по восемь лет лишения свободы. Он сказал, что вероятно, будет подавать апелляцию. Защитник россиян Дариуш Токарчик также не исключил, что будет обжаловать приговор.

Граждане РФ были задержаны в Варшаве в августе 2023 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. По версии обвинения, Андрей Г. и Алексей Т. расклеили в Варшаве и Кракове несколько сотен наклеек с рекламой службы в ЧВК Вагнера. По QR-коду на наклейке можно было связаться с вербовщиками.

Прокурор и суд также заявили, что россияне участвовали в «гибридной войне», направленной на дестабилизацию ситуации в Польше и других странах Евросоюза. Утверждается, что обвиняемые ранее ездили во Францию ​​и Германию, где расклеивали листовки, «высмеивающие и дискредитирующие» правительства этих стран и их оборонную политику.

Россияне не признали вину, хотя и не отрицали, что расклеили наклейки.

Летом 2023 года, после мятежа ЧВК Вагнера, в Кремле заявили, что основатель группировки Евгений Пригожин и наемники «уйдут в Беларусь». Власти Польши называли это «негативным сигналом».

В конце июля 2023-го Матеуш Моравецкий, занимавший тогда пост премьер-министра Польши, заявил, что больше ста наемников ЧВК Вагнера якобы выдвинулись в сторону и назвал это «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Незадолго до этого Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» дислоцированные в Беларуси вагнеровцы, поскольку они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву».

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