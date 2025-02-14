Белый дом опубликовал поздравление ко Дню Святого Валентина: «Розы красные, фиалки синие, приезжай нелегально и мы тебя депортируем»

Администрация президента США опубликовала в своем аккаунте в соцсети X поздравление ко Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

К твиту прикреплено изображение: на нем на розовом фоне видны лица президента США Дональда Трампа и ответственного за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Тома Хомана. На картинке короткое стихотворение:

Розы красные,

Фиалки синие,

Приезжай нелегально

И мы тебя депортируем.

Администрация президента США Дональда Трампа развернула широкомасштабную борьбу с нелегальной миграцией. В первый день на посту президента, 20 января, Трамп ввел чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, чтобы остановить поток мигрантов, а также приостановил прием беженцев. В начале февраля власти США начали отправлять нелегалов в Гуантанамо, где помимо известной тюрьмы расположен центр содержания мигрантов.