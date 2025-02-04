США готовятся отправить первых мигрантов в Гуантанамо

Первый американский военно-транспортный самолет готовится доставить нелегальных мигрантов в центр содержания мигрантов на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, самолет Boeing C-17 Globemaster III вылетит из Форта Блисс в Техасе во второй половине дня 4 февраля (в ночь на 5 февраля по Москве). Ожидается, что на борту самолета будут находиться около десяти задержанных мигрантов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила эту информацию в эфире телеканала Fox Business. «Первые рейсы из США на базу Гуантанамо с нелегальными мигрантами уже начались», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп в конце января распорядился расширить центр содержания мигрантов на базе в Гуантанамо, чтобы разместить там до 30 тысяч «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу». Сейчас иммиграционный центр рассчитан на содержание 120 человек.

В последние дни Пентагон направил на базу 200 морских пехотинцев подготовить инфраструктуру и установить палатки, чтобы увеличить вместимость центра. В дальнейшем число пехотинцев вырастет до 500 человек.

Военно-морская база США в Гуантанамо известна из-за тюрьмы, в которой с 2002 года содержат преступников, подозреваемых в терроризме. Менее известный центр содержания мигрантов работает на базе с 1990-х годов. Обычно в центре содержали мигрантов, пытавшихся попасть в США по морю.

Администрация президента США Дональда Трампа использует самолеты C-17 как для перевозки мигрантов в Гуантанамо, так и для плановых депортаций мигрантов в Латинскую Америку и другие страны. По данным властей США, которые приводит The Wall Street Journal, один час полета C-17 стоит 28,5 тысячи долларов, в то время как стандартный рейс Иммиграционной и таможенной полиции США — на 20 тысяч долларов дешевле. Почему администрация Трампа решила применять C-17, неясно.