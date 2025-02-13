Трамп заявил, что предложит России и Китаю вдвое сократить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что, как только утихнут войны в России и секторе Газа, он хочет провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов, сообщает Associated Press 13 февраля.

«Когда мы все уладим, то одну из первых встреч я хочу провести с председателем Китая Си [Цзиньпином] и президентом России [Владимиром] Путиным. И я хочу сказать: Давайте сократим наш военный бюджет вдвое», — сказал Трамп.

По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме уменьшения ядерных арсеналов.

Общие расходы России на оборону в 2024 году составили 13,1 триллиона рублей, что эквивалентно 462 миллиардам долларов по паритету покупательной способности. Это больше оборонных бюджетов всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых (457 миллиардов долларов), следует из данных Международного института стратегических исследований (IISS).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( ), Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире. При этом Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие страны. С января 2023-го по январь 2024 года Китай значительно нарастил свои ядерные силы — с 410 до 500 боеголовок.

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