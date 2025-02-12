Военные расходы России превысили оборонные бюджеты всех стран Европы вместе взятых

Общие расходы России на оборону в 2024 году выросли на 42% и составили 13,1 триллиона рублей, что эквивалентно 462 миллиардам долларов по паритету покупательной способности, сообщила 12 февраля газета Financial Times, ссылаясь на данные британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Как отмечает издание, военные расходы России превысили оборонные бюджеты всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых. Их общие траты на оборону в 2024 году выросли на 12% до 457 миллиардов долларов.

По прогнозу IISS, российские военные расходы в 2025 году вырастут на 13,7% до 15,6 триллиона рублей.

В абсолютном выражении больше всего на оборону в Европе потратили Германия (86 миллиардов долларов), Великобритания (81 миллиард долларов) и Франция (64 миллиарда долларов). В процентном отношении больше всех заплатили Эстония (4% ВВП) и Польша (3,25% ВВП), но абсолютный объем трат у них меньше, чем у трех крупнейших экономик Европы: 1,7 миллиарда и 28 миллиардов долларов соответственно.

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