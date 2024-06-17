SIPRI: Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие страны

Количество и типы разрабатываемого в мире ядерного оружия увеличиваются по мере того, как государства все больше полагаются на ядерное сдерживание, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — ). Быстрее всех свой ядерный арсенал расширяет Китай.

Согласно докладу SIPRI, за последний год все девять стран, обладающих ядерным оружием — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, несколько из них развернули новые ядерные вооружения или системы, способные нести ядерный заряд.

Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире, размеры их запасов, предположительно, «оставались относительно стабильными» в 2023 году. При этом, по подсчетам SIPRI, к началу 2024 года Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. Авторы исследования напоминают, что в 2023 году российские власти объявили о размещении ядерного оружия в Беларуси, но «убедительных визуальных доказательств того, что фактическое размещение боеголовок имело место, нет».

Значительно нарастил свои ядерные силы Китай — с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 боеголовок к январю 2024 года, отмечается в докладе. По прогнозам аналитиков, китайский арсенал продолжит расти. Предполагается, что к концу десятилетия Китай может получить «примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России и США», но число ядерных боеголовок у Пекина по-прежнему будет меньше, чем у Москвы и Вашингтона.

«Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти у всех государств, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил», — отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ханс Кристенсен. В докладе также говорится, что Китай впервые разместил небольшое количество боеголовок на своих ракетах, поставив их на боевое дежурство.

Из отчета следует, что на начало 2024 года страны обладали в общей сложности 12121 ядерной боеголовкой, из которых 9585 находились на складах и были пригодны для потенциального использования.

SIRPI констатирует, что в 2023 году дипломатия в области контроля над ядерными вооружениями «потерпела еще более серьезные неудачи». В частности, Россия объявила, что приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях .

«Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны. Трудно поверить, что прошло всего два года с тех пор, как лидеры пяти крупнейших государств, обладающих ядерным оружием, совместно подтвердили, что „ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начаться“», — заявил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

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