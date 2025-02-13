Сенат конгресса США на заседании 13 февраля утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего на пост главы здравоохранения и социальных служб США.

Как сообщает CNN, за это решение проголосовали 52 сенатора, против выступили 48 конгрессменов.

Кандидатуру Кеннеди, предложенную президентом-республиканцем Дональдом Трампом, не поддержали все сенаторы-демократы, а также республиканец Митч Макконнелл, бывший лидер фракции Республиканской партии в сенате.

Конгрессмены утвердили 71-летнего Кеннеди главой министерства здравоохранения после двух дней слушаний, сообщает Reuters. Представители Демократической партии обвиняли Кеннеди в том, что он распространяет теории заговора, чтобы поставить под сомнение жизненно важные лекарства, а также финансово заинтересован в борьбе с вакцинами. Кеннеди отверг эти заявления. Он пообещал защитить существующие программы вакцинации.

Роберт Кеннеди — младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Он известен как антипрививочник, активно выступал против вакцинации от ковида и утверждал, что прививки от коронавируса приводят к гибели людей.

Против назначения Кеннеди на пост министра здравоохранения выступали 77 лауреатов Нобелевской премии, представители медицинских кругов и даже некоторые члены его собственной семьи, в том числе двоюродная сестра Кэролайн Кеннеди.

Роберт Кеннеди стал сторонником Дональда Трампа в августе 2024 года. Тогда Кеннеди отказался от участия в выборах президента США как независимый кандидат и поддержал Трампа.

Читайте также

Трамп продолжает подбирать кандидатов в свою администрацию. Теперь он предложил назначить министром здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего. Это известный антипрививочник

Читайте также

Трамп продолжает подбирать кандидатов в свою администрацию. Теперь он предложил назначить министром здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего. Это известный антипрививочник