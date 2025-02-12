Суд отменил приговор бывшему директору спецшколы в Екатеринбурге, где старшие воспитанники насиловали других учеников

Седьмой кассационный суд отменил приговор бывшему директору в Екатеринбурге Наталье Поддубной, которая была признана виновной в халатности из-за случаев сексуализированного насилия над учениками школы со стороны других воспитанников. Об этом сообщила изданию E1.ru адвокат потерпевших Олеся Бортникова.

В июне Поддубной назначили 11 месяцев исправительных работ и на два года запретили заниматься руководящей деятельностью в госучреждениях.

«После приговора в июне была апелляция в областном суде. Приговор вступил в силу, но они подали жалобу на него. Отбывала ли она исправительные работы — мне неизвестно. Кассационная инстанция отменила приговор и направила материалы на новое рассмотрение в Свердловский областной суд. Мотивированное решение мы пока не получили, мы его увидим не раньше, чем через пару недель», — сообщила адвокат.

Она допустила, что уголовное дело могут полностью прекратить, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

В апреле 2023 года екатеринбургские СМИ сообщили, что в закрытой спецшколе № 124 старшие воспитанники с подачи педагога унижали, избивали и подвергали сексуализированному насилию других учеников за проступки. Об этом стало известно от одного учеников, которому удалось сбежать. По словам мальчика, за плохое поведение над учениками школы проводили «товарищеские суды», во время которых воспитанники голосовали, как поступить с провинившимися. По итогам таких «судов», сообщали местные СМИ, детей решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить» — подвергали физическому и сексуализированному насилию. Сбежавший мальчик утверждал, что инициатором «судов» выступал один из воспитателей, а исполняли «наказания» старшие подростки.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в июле 2024 года признал троих воспитанников школы виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе ребенка младше 14 лет. Одного подростка приговорили к девяти годам лишения свободы, второго к девяти годам и одному месяцу, третьего — к семи годам. Подростки свою вину отрицали.

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