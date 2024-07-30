В Екатеринбурге троих подростков приговорили к срокам до девяти лет по делу о сексуализированном насилии над воспитанниками спецшколы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговоры трем воспитанникам , которых обвинили в сексуализированном насилии над двумя младшими учениками, сообщает Е1.ru

Суд признал их виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе ребенка младше 14 лет (пункт «б» части 4, пункт «б» части 5 статьи 132 УК).

Одного подростка приговорили к девяти годам лишения свободы, второго к девяти годам и одному месяцу, третьего — к семи годам. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Кроме того, суд постановил, что обвиняемые должны выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда — по 500 тысяч рублей каждый. Эти деньги будут взыскивать с родителей.

Подростки свою вину отрицают. «Мы невиновны, нам скрывать нечего перед Богом и перед людьми. Будем в обязательном порядке обжаловать», — заявил один из обвиняемых в суде.

Защита потерпевших собирается обжаловать приговор, поскольку суд отказался взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей в пользу пострадавших с администрации спецшколы.

О насилии в спецшколе № 124 стало известно в апреле 2023 года, после того как один из пострадавших учеников сбежал и рассказал о случившимся. По словам мальчика, за плохое поведение над учениками школы проводили «товарищеские суды», во время которых воспитанники голосовали, как поступить с провинившимися. По итогам таких «судов», сообщали местные СМИ, детей решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить» — подвергали физическому и сексуализированному насилию. Сбежавший мальчик утверждал, что инициатором «товарищеских судов» выступал один из воспитателей, а исполняли «наказания» старшие подростки.

После заявления ребенка возбудили уголовное дело. В итоге фигурантами дела стали три подростка 15 и 16 лет. Суд над ними начался в декабре 2023 года в закрытом режиме. По версии следствия, эпизоды сексуального насилия происходили, когда рядом не было воспитателей. Они сопровождались угрозами и побоями. Всего в деле 12 эпизодов насилия над двумя учениками спецшколы.

Источник Е1.ru в силовых структурах сообщал, что «дедовщину» в спецшколе устроили сами ученики. «К пожилому учителю поступили претензии в том, что он ударил ремнем одного из учеников, эта информация сейчас тоже проверяется. То есть это две совершенно разные истории», — заявил он. О возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя не сообщалось.

В июне Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору спецшколы Наталии Поддубной по делу о халатности (часть 1 статьи 293 УК). Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ и лишили права заниматься руководящей деятельностью в госучреждениях на два года. Поддубная вину не признала. По ее словам, никакого насилия не было, его придумал подросток, сбежавший из школы, чтобы оправдать свой поступок. Обвинение считает, что директор знала о происходящем в школе, но ничего не предприняла для помощи пострадавшим.

О чем рассказал один из пострадавших

Ученики спецшколы в Екатеринбурге рассказали, что их унижали, избивали и насиловали за провинности Решение о наказании выносили «товарищеские суды». Их организовал один из воспитателей

О чем рассказал один из пострадавших

Ученики спецшколы в Екатеринбурге рассказали, что их унижали, избивали и насиловали за провинности Решение о наказании выносили «товарищеские суды». Их организовал один из воспитателей