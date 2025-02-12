Правительство РФ исключило «Пушкинскую карту» (по ней можно купить билеты в театры и музеи) из перечня инициатив социально-экономического развития

Правительство решило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление.

Почему программу решили исключить из списка, не уточняется.

В декабре 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что «Пушкинскую программу» планируют интегрировать в нацпроект «Семья», а до 2030 года россияне смогут приобрести по карте более 280 миллионов билетов в учреждения культуры.

«Пушкинские карты» запустили по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. Получить карты номиналом пять тысяч рублей могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Средства на картах можно использовать для покупки билетов в театры, музеи и концертные залы.

Сразу после запуска программы карты выставили на продажу. За время работы программы неоднократно сообщалось о расследованиях хищений по «Пушкинским картам». В апреле 2024-го бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). По версии следствия, Ярилова включила в программу «Пушкинская карта» частный музей мороженого.

За время существования программы «Пушкинская карта» ее участниками стали 11 миллионов россиян, рассказала в ноябре 2024-го министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, в общей сложности по программе было продано более 75 миллионов билетов на сумму 36,4 миллиарда рублей.