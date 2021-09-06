Российским учащимся дали «Пушкинские карты» с 3000 рублей на посещение театров и музеев. Их тут же выставили на продажу

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Жители разных регионов России начали продавать на сайтах объявлений «Пушкинские карты» — банковские карты с номиналом 3000 рублей, с помощью которых школьники и студенты могут за государственный счет посетить театр, концертный зал или музей.

Объявления о продаже карт появились в первые дни после запуска программы 1 сентября. Объявления стали публиковать пользователи «Авито» и «Юлы» из Петербурга, Красноярского края, Иркутской области и других регионов. Как отмечает TJ, большинство продавцов выставили карты на продажу за «ненадобностью». Цены на карты колеблются от 350 до 2500 рублей.

В министерстве культуры Пермского края, комментируя продажу «Пушкинских карт», заявили изданию 59.ru, что картами могут воспользоваться только их владельцы. «Каждая карта персонализирована. Ее оформляют через портал „Госуслуги“ в личном кабинете. То есть человек там проходит персональную регистрацию. После этого карта привязана к конкретному человеку. Объявления о продаже — это, скорее всего, мошенничество», — сказала в краевом Минкульте.

В пресс-службе компании «Юла» сообщили TJ, что объявления о продаже «Пушкинских карт» заблокируют, поскольку на площадке нельзя продавать цифровые товары и материалы, передаваемые виртуально. В «Авито» это не комментировали.

«Пушкинские карты» запустили по инициативе президента России Владимира Путина. Их могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. На карте находится 3000 рублей, которые до конца 2021 года можно потратить на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы. На 2022 год владельцам карт начислят по 5000 рублей.

На реализацию всероссийской программы «Пушкинская карта» правительство уже выделило около четырех миллиардов рублей.

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