Бывшую замминистра культуры России Ольгу Ярилову приговорили к семи годам колонии по делу о махинациях на 125 миллионов рублей

Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Яриловой также на два года запрещено занимать должности на государственной службе. Кроме того, суд взыскал с нее 125 миллионов 829 тысяч 350 рублей по иску Минкульта о возмещении материального ущерба, пишет «Интерфакс».

Бывшую замминистра арестовали в апреле 2023 года. Следствие обвиняло Ярилову в мошенничестве в рамках проекта , которым она руководила. По версии обвинения, в 2022 году замминистра включила в программу «Пушкинская карта» частный музей мороженого, расположенный в комплексе «Москва-Сити» и не имеющий официального статуса. В результате ее действий федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере 125 миллионов рублей, утверждало следствие.

Ярилова частично признала свою вину, но позже заявила в суде, что отрицает обвинение. В ходе прений прокурор просил назначить замминистра семь лет колонии.

Ольга Ярилова ушла с поста заместителя министра культуры в сентябре 2022 года по собственному желанию после четырех лет работы. В Минкульте она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».