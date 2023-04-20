В Москве арестована бывшая замминистра культуры РФ Ольга Ярилова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшей замминистра культуры Ольги Яриловой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

По данным суда, Яриловой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшим тяжкие последствия). Ей грозит до 10 лет колонии.

О задержании Яриловой стало известно накануне. По данным ТАСС, она стала фигурантом уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в программе .

Ранее СК сообщил, что задержал троих жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». По версии следствия, в 2022 году они использовали фиктивные «Пушкинские карты», организовали массовую закупку билетов и похитили 200 миллионов рублей.

Ольга Ярилова ушла с поста заместителя министра культуры в сентябре 2022 года по собственному желанию после четырех лет работы.