ТАСС: в Москве задержали экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

В Москве следователи задержали бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову по уголовному делу о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании Яриловой также пишет телеграм-канал «112».

По словам собеседника агентства, с Яриловой «ведутся следственные действия».

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018 по 2022 год. Она покинула пост по собственному желанию.

В начале марта Следственный комитет сообщил, что расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное с использованием «Пушкинских карт». По делу проходят жители Подмосковья Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Следствие считает, что в 2022 году они использовали фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные «Почта Банком», обманули работников банка и Минкультуры, и похитили 200 миллионов рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, но никаких мероприятий не проводили. Все трое подозреваемых находятся под арестом.

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Их могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. С помощью карты номиналом в пять тысяч рублей они могут оплачивать походы в театры, музеи и кинотеатры.