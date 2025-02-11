На мирных переговорах с Россией президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на часть аннексированной РФ украинской территории. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский, отметив, что не знает, какую часть аннексированной Россией украинской территории попросит взамен. «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета», — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, он готов к переговорам с Россией, но хочет, чтобы Украина выступала на них с позиции силы. Украинский лидер заявил, что предложит американским компаниям контракты на восстановление и инвестиционные льготы. Таким образом он попытается склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа, который стремится закончить российско-украинскую войну, пишет The Guardian.

Зеленский также раскритиковал предложения о том, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили только европейские страны. «Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю „нет“. Гарантии безопасности без США — ненастоящие гарантии безопасности», — заявил украинский лидер.

Комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в Украину миротворцев из Европы, Зеленский отметил, что такая миссия будет работать, если будет развернута в широких масштабах. «Мы за [миротворческий] контингент, если он является частью гарантии безопасности, и я еще раз подчеркну, что без США это невозможно», — добавил президент Украины.

ВСУ начали наступление на территории Курской области в августе 2024 года. Российским войскам до сих пор не удалось полностью вернуть под свой контроль все территории региона.

Завершение российско-украинской войны — один из ключевых пунктов президентской кампании Дональда Трампа. Но пока США не представили официальный план прекращения конфликта.

По данным The Telegraph, США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО и «предоставить Европе место за столом переговоров».

Интервью Владимира Зеленского британскому изданию The Guardian было опубликовано за три дня до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. Ожидается, что в первый день конференции состоится встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а до встречи в Мюнхене в Украину приедут представители команды Трампа.

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