Минюст предложил публиковать реквизиты спецсчетов в реестре «иноагентов»

Министерство юстиции России опубликовало проект постановления об обновленном порядке ведения реестра «иностранных агентов». Ведомство предложило дополнить реестр информацией о реквизитах специального счета «иноагента». Как отмечают «Ведомости» и «Коммерсант», эти данные не будут считаться разглашением банковской тайны.

Владимир Путин подписал закон о создании специальных рублевых счетов «иноагентов» в конце декабря 2024 года. Согласно документу, люди, объявленные в России «иностранными агентами», должны открывать такие спецсчета, куда будут зачисляться их доходы от творческой деятельности, процентов по вкладам и долевого участия в организациях, а также прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта.

Воспользоваться средствами они смогут только после снятия статуса «иноагента».

«Закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — комментировал закон спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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