FT: Москва намерена создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем, но санкции и влияние Запада этому мешают

Кремль хочет видеть Россию в центре «евразийского торгового блока», который будет конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем. Это следует из доклада, который в апреле 2024 года был представлен на стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет Financial Times.

На встрече присутствовали несколько десятков высокопоставленных правительственных чиновников и руководителей крупнейших госкомпаний России, а также политологи и Сергей Караганов (ранее он предлагал нанести превентивный ядерный удар по Европе).

Российские власти, согласно докладу, считают создание нового торгового «макрорегиона» долгосрочным проектом, который «переживет переговоры с Западом о судьбе Украины» и поможет Москве укрепить позиции на мировой арене, отмечает FT.

Предполагается, что новый блок соединит Россию со странами глобального Юга, предоставляя им доступ к сырью, способствуя развитию финансовых и транспортных связей и объединяя их посредством «общего мировоззрения, в которым мы пишем правила для нового мира и имеем собственную политику санкций».

В докладе подчеркиваются значительные препятствия на пути реализации проекта. В частности отмечается, что Запад успешно оказывал давление на страны Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью «кнута и пряника» и предлагая им доступ к мировым рынкам и цепочкам поставок в обход Москвы. Кроме того, союзники Москвы извлекли выгоду из санкций, чтобы вытеснить российский бизнес из своей юрисдикции, взять под контроль импортные и экспортные потоки и переместить производство из России.

Авторы доклада признают, что России придется «играть в долгую игру», чтобы удержать страны Центральной Азии рядом с собой. Они же, в свою очередь, пользуются «уязвимостью» России и стремятся объединиться в союзы без Москвы. Как отмечается в докладе, страны Центральной Азии «изменили свое мировоззрение, переосмыслив нашу коллективную историю», продвигая английский язык вместо русского и переходя на западные образовательные стандарты, а также отправляя свою элиту учиться на Запад.

Наиболее успешным примером по укреплению экономических связей и влияния России в докладе названа Беларусь.

«Внутренний доклад, показанный на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в апреле прошлого года, предлагает редкую возможность увидеть, как война России в Украине нанесла ущерб отношениям с некоторыми из ее [Москвы] ближайших союзников», — поясняет Financial Times.

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