Шестерых фигурантов «баймакского дела» приговорили к срокам до пяти лет колонии

Ленинский районный суд Ижевска приговорил шестерых фигурантов уголовного дела о протестах в Башкортостане («баймакское дело») к срокам от четырех с половиной до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

Вилюру Карачурину и Айтугану Малабаеву назначили по пять лет лишения свободы, Фатиху Ахметшину, Азату Мирзину, Данису Узянбаеву и Венуру Яубасарову — по четыре с половиной года.

Всех фигурантов признали виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и применении неопасного насилия в отношении силовиков (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Протесты в Баймаке были связаны с делом Фаиля Алсынова, которого 17 января приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК). Поводом для дела послужило выступление активиста на сельском сходе против золотодобытчиков. Сам Алсынов говорил, что силовикам «не понравилось» его высказывание о «мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь незаконной добычей полезных ископаемых».

В день приговора и после него в Уфе и Баймаке прошли акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих силой, в том числе с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного после протестов, стали 76 человек. После задержаний погибли два человека, еще минимум двое получили тяжелые травмы, напоминает «Медиазона». Первый приговор по «баймакскому делу» вынесли в июле 2024 года — 50-летнего фермера Илшата Ульябаева приговорили к пяти годам колонии общего режима. Еще одного фигуранта — Халида Ишкуватова — приговорили к пяти с половиной годам колонии. В декабре 2024 года Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор еще пяти фигурантам — им назначили от шести до восьми с половиной лет.