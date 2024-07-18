Вынесен первый приговор по делу о протестах в Башкортостане. 50-летнему фермеру Илшату Ульябаеву дали пять лет колонии

Ленинский районный суд Орска приговорил 50-летнего фермера Илшата Ульябаева, участвовавшего в протестах против преследования активиста Фаиля Алсынова, к пяти годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. «Медиазона» уточняет, что это первый приговор по «баймакскому делу».

Ульябаева признали виновным по статьям об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), а также применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК). Обвинение запрашивало для него десять лет колонии общего режима, сообщает RusNews.

В пресс-службе суда заявили, что фермер признал вину и раскаялся. Как писало издание «Idel Реалии», на судебном заседании 20 июня Ульябаев попросил прощения у «сотрудников полиции, общества и государства», а также перевел потерпевшему полицейскому 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов на лечение.

На том же заседании были оглашены показания Ульябаева о событиях 17 января. «Я оказался в потоке, и волна протестующих поволокла меня на сотрудников полиции. Крики [протестующих], а также то, что меня толкали сзади протестующие и сорвали мою шапку с головы, вызвали у меня непонятную агрессию, вследствие которой я нанес удары ногой и рукой сотруднику полиции», — сказал фермер на допросе.

В материалах дела утверждалось, что во время протестов Ульябаев подбежал «к поваленному на землю другими протестующими начальнику полиции Стерлитамака подполковнику [Рустаму] Асанову и с разбега нанес ему удар ногой в область головы, после чего нанес по голове еще не менее одного удара ногой и не менее одного удара рукой», тем самым причинив «легкий вред здоровью».

О задержании Ульябаева стало известно в январе. Как пишет «Медиазона», Баймакский районный суд 22 января назначил фермеру девять суток ареста по статье о неповиновении полиции (часть статьи 19.3 КоАП) за отказ покинуть территорию суда и «не препятствовать выезду спецавтотранспорта». На следующий день Советский районный суд Уфы отправил Ульябаева в СИЗО по уголовному делу о «массовых беспорядках».

Ранее проект «За права человека» писал, что Ульябаев воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей, а у его жены диагностировано онкологическое заболевание.

Протесты в Баймаке были связаны с делом Фаиля Алсынова, которого 17 января приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК). Поводом для дела послужило выступление активиста на сельском сходе против золотодобытчиков. Сам Алсынов говорил, что силовикам «не понравилось» его высказывание о «мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь незаконной добычей полезных ископаемых».

В день приговора и после него в Уфе и Баймаке прошли акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих силой, в том числе с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного после протестов, стали более 80 человек. В июне «Медиазона» узнала, что «баймакскому делу» также проходит брат-близнец Илшата Ульябаева Иршат. Ему вменяют участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и применение насилия в отношении силовиков (часть 1 статьи 318 УК).

Подробнее о «баймакском деле»

В Башкортостане расследуют дело о протестах, которые прошли в январе 2024 года. По версии следствия, их участники оказывали «вооруженное сопротивление» Такой формулировки раньше не было в делах о «массовых беспорядках»

Подробнее о «баймакском деле»

В Башкортостане расследуют дело о протестах, которые прошли в январе 2024 года. По версии следствия, их участники оказывали «вооруженное сопротивление» Такой формулировки раньше не было в делах о «массовых беспорядках»