Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» издателя Barents Observer

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность некоммерческой организации Independent Barents Observer AS — издателя газеты Barents Observer.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что статьи Barents Observer «направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ».

Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.

Генпрокуратура РФ также заявила, что с Barents Observer сотрудничают авторы, объявленные в России «иностранными агентами» и включенные в список «террористов и экстремистов», а деятельность издания финансируют «нежелательные организации».

Barents Observer — единственное в Норвегии издание, как отмечает его редакция, публикующее материалы на английском и русском языках.

Среди сотрудников Barents Observer обращает внимание «Медиазона», журналистка Олеся Кривцова, покинувшая Россию из-за уголовного преследования по статьям «дискредитации» армии и оправдании терроризма. Она находится в списке «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга с января 2023 года. В Barents Observer также работает бывший глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, которого объявили «иностранным агентом» в марте 2023 года.

Доступ к Barents Observer на территории России ограничен Роскомнадзором с 2019 года. Поводом стал отказ издания удалить публикацию о попытках самоубийства студента-гея. 6 февраля 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что решение о блокировке нарушает статью о свободе слова.

По российскому законодательству сотрудничество с «нежелательными организациями» предусматривает ответственность вплоть до уголовной.