Минюст РФ объявил лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского «иностранным агентом»

Министерство юстиции РФ включило лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского в реестр «иностранных агентов», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении министерства сказано, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, а также «негативно высказывался в отношении граждан РФ» и участвовал в сборе средств в поддержку Украины.

Также «иностранными агентами» объявлены новосибирский политик и ведущий канала «Популярная политика» Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и объединение .

Максим Покровский живет в США. Он неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину, а группа «Ногу свело!» записала несколько антивоенных песен. Летом 2022 года петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что группа попала в негласный список российских артистов, чьи выступления власти считают нежелательными. В марте на Покровского составили протокол о «дискредитации» армии, но суд прекратил дело.

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