Суд прекратил административное дело в отношении Максима Покровского из группы «Ногу свело!». Музыканта обвиняли в «дискредитации» армии

Хорошевский районный суд Москвы прекратил производство по административному делу в отношении лидеру группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Его обвиняли в «дискредитации» российской армии за пост в соцсетях.

Как стало известно «Сетевым Свободам», суд счел, что срок давности по делу истек. Пост в соцсетях, ставший поводом для протокола об административном правонарушении, полицейские обнаружили в мае 2022 года, однако дело поступило в суд только в марте 2023 года.

Как напоминает «Медиазона», Покровский в соцсети «ВКонтакте», говоря о новой песне «Нам не нужна война!», написал, что власти «вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ были добавлены статьи о «фейках» о российской армии и о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. По этим статьям чуть более, чем за год появились сотни административных протоколов и уголовных дел, в том числе в отношении артистов, журналистов и политиков.

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