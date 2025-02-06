Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог отверг возможность предоставления Киеву ядерного оружия как гарантии безопасности для страны.

«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между минимальной и нулевой. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет», — заявил он в интервью Fox News.

Интервью Зеленского британскому ведущему Пирсу Моргану. Главное Meduza

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 4 февраля заявил, что ядерное оружие может стать достаточной гарантией безопасности в случае, если Украину не примут в НАТО. Так президент ответил на вопрос, что он рассматривает в качестве гарантий безопасности от нового нападения Владимира Путина. В Кремле это призыв Зеленского назвали «граничащим с безумием».

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. Документ подписали Россия, Украина, Великобритания и США.