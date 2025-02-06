Путин отправил в отставку гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов отправлен в отставку президентским указом, сообщается на сайте Кремля.

На его пост назначен Дмитрий Баканов, занимавший пост заместителя министра транспорта.

Борисов был назначен генеральным директором «Роскосмоса» в июле 2022 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию четыре года.

По данным источника РБК большинство сотрудников не знали о решении по смене главы госкорпорации до последнего момента. По его словам, причиной этого стала «неопределенность с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева». «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — сказал собеседник РБК.

Дмитрий Рогозин после отставки с поста главы «Роскосмоса» ушел на фронт добровольцем и объявил, что создал и возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В сентябре 2023 года Рогозин стал сенатором от аннексированной Запорожской области.

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