Дмитрий Рогозин стал сенатором от аннексированной Запорожской области

Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал членом Совета Федерации РФ от аннексированной Запорожской области. Первым о его назначении сообщило издание «Блокнот».

Указ о назначении Рогозина подписал Евгений Балицкий, которого сегодня утвердили во главе захваченной российскими властями части Запорожской области, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в «администрации» региона.

Рогозин подтвердил эту информацию СМИ в своем телеграм-канале. «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он.

Ранее в сентябре о том, что кандидатуру Рогозина рассматривают на пост сенатора, сообщили источники «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Дмитрий Рогозин до июля 2022 года занимал пост главы «Роскосмоса». Его сменил Юрий Борисов, исполнявший полномочия вице-премьера РФ.

После увольнения из «Роскосмоса» Рогозин стал много писать о войне в своем телеграм-канале. В ноябре 2022 года он рассказал, что создал и возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.