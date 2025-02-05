Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал запретить продавать любой алкоголь россиянам младше 21 года и снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщает «Интерфакс».

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин в среду на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году.

Снижение возраста ответственности за сбыт наркотиков, по его мнению, «позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес».

За год, по словам главы СК, количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 11%. «Существенную долю составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (14%). В 2024 году следователями СК направлены в суд уголовные дела в отношении 949 подростков, обвиняемых в сбыте наркотиков», — рассказал Бастрыкин.

Всего, по данным ведомства, в прошлом году следователи СК вели более 17 тысяч уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в суд направлено более 7,6 тысячи уголовных дел против девяти тысяч подростков.

В России запрещено продавать алкоголь лицам до 18 лет. Инициативы о запрете продажи алкоголя до 21 года обсуждались в стране неоднократно. В правительстве РФ говорили, что такой запрет противоречит Конституции, по которой граждане по достижении 18 лет должны сами осуществлять свои права и обязанности, а также нести юридическую ответственность за свои поступки. Минэкономразвития предупреждало, что запрет может привести к росту теневого рынка алкоголя.

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