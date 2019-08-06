Минэкономразвития выступило против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Минэкономразвития не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам до 21 года. На отзыв ведомства обратил внимание «Коммерсант».

Ведомство указывает, что в случае принятия законопроект приведет к значительным расходам на дополнительное программное обеспечение для касс и росту теневого рынка алкоголя. Помимо этого, указывает в Минэкономразвития, предлагаемые документом меры не обоснованы научно.

«Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребление пунша крепостью 20%», — говорится в заключении Минэкономразвития.

Минздрав представил свой законопроект для публичного обсуждения в марте 2019 года. В Думу он пока не вносился.

Правительство РФ ранее указывало, что идея запрета на продажу алкоголя до 21 года противоречит Конституции, в которой указано, что по достижении 18 лет граждане должны сами осуществлять свои права и обязанности.