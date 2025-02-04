Суд во Франции окончательно отклонил иск Навальных к Yves Rocher

Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны) отклонил иск Юлии и Олега Навальных против Yves Rocher, в котором они обвиняли компанию в клевете и доносе. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на решение суда.

Иск против Yves Rocher во французский суд Алексей Навальный и его брат Олег подали в 2019 году. Они обвинили российскую «дочку» компании в клевете и в соучастии в фабрикации их уголовного дела. В 2021 году иск был отклонен в первой инстанции. В мае 2023 года Апелляционный суд города Ренн отклонил апелляцию Навальных. После этого в Кассационный суд Франции была подана жалоба на решение об отказе в возбуждении дела против Yves Rocher.

После гибели Алексея Навального в российской колонии правопреемницей по его иску стала Юлия Навальная.

«Граждане Алексей Навальный и Олег Навальный подали кассационную жалобу на постановление следственной палаты апелляционного суда города Ренна от 19 мая 2023 года. В рамках процедуры по их жалобе на неустановленное лицо по обвинению в ложном доносе суд подтвердил постановление об отказе в возбуждении дела, вынесенное следственным судьей», — говорится в постановлении уголовной палаты Кассационного суда.

«Новая газета» отмечает, что теперь Юлия и Олег Навальные могут подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Дело «Ив Роше» против Алексея Навального и его брата Олега было возбуждено в 2012 году. Поводом послужило заявление гендиректора российского филиала «Ив Роше Восток» Бруно Лепру на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Лепру просил проверить ООО «Главное подписное агентство» — фирму, зарегистрированную братьями. Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенничестве. По версии обвинения, они убедили «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Несмотря на то, что компания заявила об отсутствии ущерба, 30 декабря 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем с половиной годам реального лишения свободы, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор необоснованным и политически мотивированным.

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