Суд во Франции отклонил апелляцию Алексея Навального по его иску к Yves Rocher

Апелляционный суд города Ренн отклонил апелляцию политика Алексея Навального по иску к компании Yves Rocher.

Адвокат россиянина Ульям Бурдон назвал такое решение «совершенно непонятным».

Иск против Yves Rocher во французский суд Навальный и его брат Олег подали в 2019 году. Они обвинили российскую «дочку» компании в клевете и в соучастии в фабрикации их уголовного дела. В 2021 году иск был отклонен в первой инстанции.

Братьев Навальных обвинили в хищении средств у «Ив Роше» в 2012 году. Обвинение утверждало, что они обманом навязали компании свои посреднические услуги в сфере логистики. Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, Олег Навальный — 3,5 года реального лишения свободы. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор необоснованным и политически мотивированным.

В 2020 году, когда Навальный находился на лечении в Германии после отравления «Новичком», российские правоохранительные органы обвинили его в нарушении условий испытательного срока. Когда в январе 2021 года политик вернулся в РФ, его задержали прямо в аэропорту — после чего суд заменил ему наказание на реальный срок. После этого против Навального были возбуждены еще несколько уголовных дел.

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