Алексей Навальный в суде на апелляции по делу «Ив Роше». 17 февраля 2015 года Евгений Фельдман

Французская компания «Ив Роше» ответила на вопросы журналистов «Новой газеты», попросивших прокомментировать убийство Алексея Навального в колонии и уточнить обстоятельства дела, из-за которого политика арестовали по возвращении в Россию из Германии в январе 2021 года.

Дело «Ив Роше» против Алексея Навального и его брата Олега было возбуждено в 2012 году. Поводом послужило заявление гендиректора российского филиала «Ив Роше Восток» Бруно Лепру на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Лепру просил проверить ООО «Главное подписное агентство» — фирму, зарегистрированную братьями.

Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенничестве. По версии обвинения, братья убедили «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Несмотря на то, что компания заявила об отсутствии ущерба, 30 декабря 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем с половиной годам реального лишения свободы, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно с пятилетним испытательным сроком.

В августе 2017 года испытательный срок Алексея Навального был продлен на один год — до 30 декабря 2020 года. В 2020 году, когда Навальный проходил лечение в Германии после отравления «Новичком», ФСИН потребовала заменить ему условное наказание реальным, заявив, что политик неоднократно нарушал правила испытательного срока и не отмечался в исполнительной инспекции. В январе 2021 года Навального, вернувшегося из Германии после лечения, задержали в московскому аэропорту «Шереметьево». 2 февраля суд приговорил его к реальному сроку в два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом.

Журналисты «Новой газеты» спросили, сожалеет ли компания «Ив Роше», что не выступила в защиту Навального после приговора, а также попросили уточнить, было ли заявление Бруно Лепру на братьев Навальных написано под давлением и ставил ли он свое руководство в известность о нем. Ответ журналисты получили от Groupe Rocher — головной компании, чьей «дочкой» является «Ив Роше». Вот что она заявила.

Groupe Rocher с оцепенением узнала о смерти Алексея Навального, о которой она сожалеет. Группа чрезвычайно привержена идее уважения личных свобод и прав человека во всем мире — битве, которую господин Навальный вел на протяжении многих лет. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям.

Процедуре, связывающей «Ив Роше» с Алексеем Навальным, уже более 10 лет. Речь идет о споре исключительно коммерческого характера, который был закрыт в России в течение нескольких лет и уже рассматривался в первой инстанции и дважды в апелляции во Франции — в пользу «Ив Роше».

Нет никакой связи между этой драмой и этой процедурой.

Компания «Ив Роше Восток» никогда не писала заявления на братьев Навальных и никогда не формулировала какого-либо запроса к правосудию по отношению к ним, ни в какой момент.

К тому же наш филиал спонтанно представил документ в пользу обвиняемых в российской процедуре против братьев Навальных: в данном случае внутренний аудит подтвердил, что ей не было причинено никакого ущерба в рамках договора, заключенного с компанией, в которой братья Навальные имели экономические интересы. Этот документ широко использовался — к сожалению, безуспешно — их адвокатами на их процессе в России.

После приговора Навальному в 2021 году «Ив Роше» опубликовала заявление, в котором говорилось, что компания никогда не подавала жалоб на братьев и не предъявляла никаких юридических претензий, а с 2013 года «больше не вмешивалась в эту процедуру».

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор по делу «Ив Роше» несправедливым, но отменен он не был. Сам Навальный в 2019 году подал во французский суд иск к компании «Ив Роше» из-за «клеветнического доноса». В 2021 году этот иск был отклонен судебным следователем, а в мае 2023 года — апелляционным судом.

В марте 2022 года суд приговорил Навального еще к девяти годам колонии по делу о мошенничестве при сборе пожертвований на его президентскую компанию. В августе 2023 года политику огласили приговор по делу о создании «экстремистского сообщества» — 19 лет колонии особого режима. В январе 2024 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального в колонии.

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