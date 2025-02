The Times: личную электронную почту Кира Стармера взломали после начала российско-украинской войны. За взломом могут стоять хакеры, связанные с Россией

2 февраля британская газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своей личной электронной почты после того, как ее, предположительно, взломали хакеры. Об этом стало известно из книги Get In, написанной журналистами The Times и The Sunday Times Патриком Магуайром и Гэбриелом Пограндом. Она рассказывает об истории Лейбористской партии под управлением Стармера.

В книге сообщается, что в 2022 году глава офиса Стармера Джилл Катбертсон без объяснения причин призвала сотрудников ни при каких обстоятельствах не вести переписку с лидером лейбористов через его личную почту. Перед этим Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил лейбористов о возможном взломе аккаунта лидера партии и возможной утечке конфиденциальной информации — хотя она так и не была опубликована.

Впоследствии Стармер сменил электронную почту и добавил двухфакторную аутентификацию к своей учетной записи, которой не было на его старом почтовом ящике.

Как отмечает The Guardian, примерно в то же время, когда была скомпрометирована почта Стармера, в сеть утекли электронные письма Ричарда Дирлава, возглавлявшего МИ-6 с 1999 по 2004 годы. По данным Google, за взломом стояла группировка Coldriver, также известная как Star Blizzard, Callisto Group или SEABORGIUM. Власти Великобритании считают ее связанной с ФСБ.

Кир Стармер возглавляет Лейбористскую партию с 2020 года. В июле 2024 года партия победила консерваторов на выборах в парламент, и Стармер стал премьер-министром Великобритании.

В последнее время политика часто критикует Илон Маск. В частности, бизнесмен обвинил Стармера в том, что он, возглавляя Королевскую прокурорскую службу, игнорировал обращения пострадавших от секусализированного насилия детей и их родителей. По данным Financial Times, Маск намерен сместить Стармера с поста.