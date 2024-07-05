Лидер лейбористов Кир Стармер и его жена Виктория Стармер в Лондоне, 5 июля 2024 года Stefan Rousseau / PA Wire / Scanpix / LETA

Лейбористская партия получила большинство в Палате общин Великобритании по результатам первых парламентских выборов, прошедших после выхода страны из Евросоюза в 2020 году.

Лейбористы преодолели необходимый для парламентского большинства порог в 326 мест. Как сообщает BBC News, партия, согласно результатам голосования, прошедшего 4 июля, получила 410 из 650 мест в парламенте, как и предсказывали экзит-поллы. В предыдущем созыве у лейбористов было 202 места. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании. Лейбористская партия в последний раз выигрывала выборы в Великобритании в 2005 году.

У Консервативной партии, которая руководила страной последние 14 лет, по итогам выборов 119 мест в парламенте (против прежних 365). Консервативная партия, как отмечает BBC News, потерпела «катастрофическое поражение» и показала худший результат в своей истории. Она одерживала победу на четырех последних выборах подряд.

Среди консерваторов, потерявших места в парламенте, — бывший премьер-министр Лиз Трасс и министр обороны Грант Шаппс.

Либеральные демократы по итогам голосования получили 71 место в парламенте (прежде они имели 11). Шотландская национальная партия потеряла большинство своих мест, получив восемь мандатов (ранее — 48). Подсчет голосов продолжается.

Впервые членом парламента стал лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» (ранее — партия Брекзита) Найджел Фарадж. Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин победил как независимый кандидат.

Консерватор Риши Сунак, занимавший пост премьер-министра с 25 октября 2022 года, в своем заявлении признал поражение. «Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», — сказал Сунак.

«Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным образом, при доброй воле всех сторон <…> Британский народ вынес сегодня отрезвляющий вердикт, нам предстоит многому научиться… и я беру на себя ответственность за поражение», — заявил Риши Сунак.

Кир Стармер после объявления результатов выборов заявил сторонникам: «Мы сделали это. Вы за это агитировали, вы за это боролись, вы за это голосовали — и теперь это случилось». Стармер сказал, что «бремя, наконец, снято с плеч этой великой нации», а Великобритания «снова может смотреть вперед». «Перемены начинаются сейчас», — заявил он.

Как отмечает Politico, лейбористы едины с Консервативной партией в вопросах внешней политики и непоколебимо поддерживают НАТО и Украину в ее борьбе против России. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер говорил 3 июля: «Меньше всего в Украине хотят видеть, как политические партии в Великобритании ссорятся по поводу того, что для них означает жизнь или смерть».

Лейбористы пообещали Украине военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку, а также заявили, что помогут Киеву на пути в НАТО. Представители партии Дэвид Лэмми и Джон Хили, посетившие Киев в июне, заверили, что лейбористы поддерживают все обязательства по Украине, взятые на себя правительством Великобритании, в том числе ежегодное предоставление Киеву военной помощи в размере трех миллиардов фунтов стерлингов,

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