Прокуратура Швеции не нашла признаков диверсии в повреждении кабеля в Балтийском море 

Повреждение подводного кабеля в Балтийском море между Швецией и Латвией не связано с диверсией. Об этом сообщили в прокуратуре Швеции.

По версии ведомства, к разрыву кабеля привели погодные условия и «недостатки в управлении и техническом состоянии» судна (его название не уточняется — прим. «Медузы»), которое подозревалось в диверсии.

«В то же время мы смогли установить, что именно задержанное судно стало причиной обрыва кабеля», — заявили в прокуратуре.

Подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания, был поврежден утром 26 января. На следующий день прокуратура Швеции сообщила о задержании судна, которое подозревают в причастности к повреждению кабеля. Название и принадлежность судна ведомство не уточнило.

В свою очередь полиция Норвегии по запросу латвийских властей задержала судно «Сильвер Даниа» (Silver Dania), экипаж которого также подозревали в причастности к повреждению кабеля. У судна норвежский владелец, оно зарегистрировано в Норвегии. «Сильвер Даниа» курсировало между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна состоит из граждан России. Вскоре судно отпустили.