Прокуратура Швеции задержала судно, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией

Прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревают в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией, сообщили в ведомстве.

Название и принадлежность судна прокуратура не сообщает. Где находится экипаж и в каком статусе — не уточняется. Другие детали предварительного расследования, начатого прокуратурой, неизвестны.

По словам старшего прокурора Матса Юнгквиста, в расследовании принимают участие ряд органов власти, в том числе национальный оперативный департамент полиции, береговая охрана и вооруженные силы Швеции.

Накануне латвийская LSM сообщала, что военные обследовали судно под названием «Михалис Сан» (Michalis San), находившееся рядом с местом повреждения кабеля. По словам командующего морскими силами Латвии Мариса Поленцса, судно направлялось в Россию. Никакой подозрительной активности или повреждений якоря при обследовании не выявлено, уточнил он.

Поленцс добавил, что военные анализируют движения других судов в районе происшествия, и уже передали имеющуюся информацию союзникам.

Подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания, был поврежден утром 26 января. Перебои были зафиксированы на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией.

Похожие случаи повреждения кабелей происходили и ранее — в ноябре и декабре 2024 года. Власти стран подозревали проходившие рядом суда в намеренном повреждении и в некоторых случаях опасались, что это могло быть диверсией со стороны России. Однако по данным источников The Washington Post, в спецслужбах Европы и США приходят к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием саботажа.