Норвежская полиция отпустила судно с российским экипажем, задержанное по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море

Полиция норвежского города Тромсё заявила, что судно «Сильвер Даниа» (Silver Dania), ранее задержанное в рамках расследования дела о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море, может покинуть порт.

Как пояснили вечером 31 января представители полиции, не было получено никаких сведений, которые свидетельствовали бы о причастности судна к инциденту.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсё», — заявили в полиции, добавив, что экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями.

Судно «Сильвер Даниа», принадлежащее норвежской компании, курсировало между Петербургом и Мурманском. Экипаж судна состоит из граждан России.

«Сильвер Даниа» было задержано 31 января по запросу Латвии в рамках расследования дела о повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, принадлежащего Латвийскому государственному центру радио и телевещания. Кабель был поврежден утром 26 января. Перебои были зафиксированы на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией.

Ранее в рамках расследования обстоятельств повреждения кабеля в Балтийском море власти Латвии обследовали судно под названием «Михалис Сан» (Michalis San), находившееся рядом с местом происшествия.

Похожие случаи повреждения кабелей происходили и ранее — в ноябре и декабре 2024 года. Выдвигались предположения, что произошедшее могло быть диверсией со стороны России. Однако, сообщали источники The Washington Post, в спецслужбах Европы и США склоняются к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием саботажа.