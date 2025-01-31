Власти Норвегии задержали судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море

Полиция Норвегии по запросу латвийских властей задержала судно «Сильвер Даниа» (Silver Dania), экипаж которого подозревают в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.

По данным полиции, у судна норвежский владелец, оно зарегистрировано в Норвегии. «Сильвер Даниа» курсировало между Петербургом и Мурманском. Экипаж судна состоит из граждан России.

Судно остановили в норвежской экономической зоне и доставили в порт Тромсё.

«Есть подозрения, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Полиция проводит операцию на судне с целью сбора доказательств и проведения допросов», — говорится в заявлении полиции Норвегии.

Подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания, был поврежден утром 26 января. Перебои были зафиксированы на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией. В рамках расследования власти Латвии обследовали судно под названием «Михалис Сан» (Michalis San), находившееся рядом с местом повреждения кабеля. О задержании еще одного судна сообщала 27 января прокуратура Швеции.

Похожие случаи повреждения кабелей происходили и ранее — в ноябре и декабре 2024 года. Власти стран подозревали проходившие рядом суда в намеренном повреждении и в некоторых случаях опасались, что это могло быть диверсией со стороны России. Однако по данным источников The Washington Post, в спецслужбах Европы и США приходят к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием саботажа.