После заморозки валютных резервов Центробанка Россия пыталась создать в Турции «офшорный долларовый резерв» для финансирования своих операций за рубежом в обход американских санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, схема должна была работать так: Россия и Турция договорились, что не находившийся на тот момент под санкциями Газпромбанк предоставит кредит в размере около девяти миллиардов долларов на строительство атомной электростанции «Аккую» (в строительстве АЭС участвует «Росатом», который тоже не находится под санкциями). Деньги должны были поступать на счет крупнейшего государственного банка Турции «Зираат» и отправляться российским компаниям, у которых тоже есть счет в этом банке. Финансировать этот кредит тайно должен был Банк России. Такая схема, как пишет WSJ, устранила бы необходимость вводить и выводить деньги из США.

Стимулом Турции, как отмечает газета, при этом было пополнение предложения долларов в своей финансовой системе.

В итоге российская сторона успела перевести более пяти миллиардов долларов через два американских банка — JPMorgan и Citigroup. Летом 2022 года Газпромбанк отправил три миллиарда долларов на счета АЭС в турецком «Зираате» через Citi. Еще чуть больше двух миллиардов долларов прошло через JPMorgan. После этого Минюст США связался с JPMorgan, чтобы заблокировать следующий транш в два миллиарда долларов, и эти средства были заморожены.

В 2024 году прокуроры начали искать возможность конфисковать эти деньги через подачу гражданского иска, но в Белом доме выразили опасения, что это ухудшит отношения с Анкарой и подорвет сотрудничество США с Турцией по всем вопросам — от обмена заключенными и работы по борьбе с терроризмом до усилий по стабилизации Сирии и прекращению войны в секторе Газа. В итоге процесс конфискации администрация Байдена остановила.

По данным источников WSJ, после заморозки валютных резервов Центробанка в феврале 2022 года его глава Эльвира Набиуллина и госкорпорации получили напрямую из Кремля указание найти способы использовать эти деньги. Также в причастности к схеме США подозревают других высокопоставленных российских чиновников и одного из главных помощников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главу Национальной разведки Ибрагима Калына.

В пресс-службе «Росатома» заявили, что все средства, выделенные на АЭС, были использованы для финансирования проекта и оплаты подрядчиков и других социальных и финансовых обязательств в Турции. Представители Банка России, Газпромбанка и банка «Зираат» не ответили на просьбы о комментариях.

Санкции против Газпромбанка были введены в ноябре 2024 года. Под ограничения также попали шесть его зарубежных дочерних компаний. До этого он оставался единственным банком, который давало возможность для расчетов с покупателями российского газа из «недружественных» стран. Bloomberg писал, что Евросоюз оказывает давление на США, подталкивая найти способы смягчения санкций против Газпромбанка, но пока они остаются в силе. Санкции против «Росатома» в США до сих пор не введены.