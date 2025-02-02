Минобороны России обвинило ВСУ в ракетном ударе по интернату в Судже

Вооруженные силы Украины 1 февраля нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, заявили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве утверждают, что средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области. Тип ракет не уточняется.

Удар по интернату в Судже в российском Минобороны назвали «провокацией», нацеленной на «отвлечение мирового мнения» от «зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Курской области».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 февраля опубликовал видео с разрушенным зданием и ранеными людьми (ранее его также публиковал Генштаб ВСУ — утверждается, что на нем последствия удара). Зеленский заявил, что удар по интернату был нанесен российской авиабомбой. «Вот как Россия ведет войну — Суджа, Курская область, территория России, школа-интернат с мирными жителями, готовящимися к эвакуации. <…> Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — написал Зеленский.

Об ударе по интернату в Судже 1 февраля сообщили местные активисты со ссылкой на «источник, находящийся на месте событий». По их словам, на школу-интернат была сброшена авиабомба, под завалами оказались 94 человека.

Позже представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский заявил, что удар по зданию школы-интерната нанесли российские войска. По его словам, в здании находились мирные жители. О том, что удар нанесен российскими войсками, также заявили в Генштабе ВСУ.

Российские «военкоры» писали, что перед ударом был зафиксирован запуск четырех ракет по Судже с территории Сумской области Украины.