Украинская военная комендатура Суджи заявила, что ВС РФ нанесли удар по интернату, где укрывались мирные жители. Российские «военкоры» пишут о ракетах из Сумской области

Представитель комендатуры ВСУ в Судже Курской области Алексей Дмитрашковский заявил, что войска РФ нанесли удар по зданию школы-интерната, где находились мирные жители.

По его словам, которые приводит «РБК-Украина», удар был нанесен 1 февраля в 17:54 по киевскому времени. «95 человек оказались под завалами», — заявил Дмитрашковский, добавив, что «силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы».

Генштаб ВСУ также заявил, что войска РФ нанесли удар по интернату в Судже авиабомбой и опубликовал видео его последствий.

Местный активист Владимир Синельников со ссылкой на «источник, находящийся на месте событий» написал в телеграм-канале, что под завалами оказались 94 человека. На школу-интернат, по его словам, была сброшена авиабомба. «Ожидаются фото с места событий», — добавил он. Активистка Любовь Прилуцкая заявила «Агентству», что располагает такой же информацией об ударе по интернату.

При этом российские «военкоры» в телеграм-каналах утверждают, что в 17:54 по Киеву (18:54 мск) был зафиксирован запуск четырех ракет по Судже с территории Сумской области Украины.

В здании школы-интерната в Судже укрываются мирные жители, которые не смогли покинуть город при наступлении ВСУ в Курской области. Ранее по территории интерната в Судже уже наносились удары с воздуха. В частности, Синельников пишет, что 17 января на территории интерната в Судже разорвались две авиабомбы, в результате чего шесть человек получили ранения и один погиб. В ночь на 31 января и вечером по территории интерната, по его данным, вновь был нанесен авиаудар. Тогда люди не пострадали, но в здании выбило стекла.

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