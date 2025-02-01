Суд дал Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово
Арбитражный суд Московской области по ходатайству Генпрокуратуры предоставил Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) доступ к управлению аэропортом Домодедово.
Такое решение было принято судом 29 янврая в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к ООО «ДМЕ Холдинг» .
Претензии Генпрокуратуры, по данным российских СМИ, были связаны с тем, что бенефициары холдинга Дмитрий Каменщик и Валерий Коган имеют иностранные гражданства и в нарушении российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия.
В пресс-службе Домодедово, комментируя иск прокуратуры, сообщили РБК, что аэропорт «строго соблюдает все требования действующего законодательства». «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — сказали в пресс-службе.
«Известия», ссылаясь на это решение суда и источники в Минтрансе написали, что суд ввел внешнее управление в аэропорту Домодедово. Однако в источник, близкий к группе компаний «Домодедово», сообщил «Коммерсанту», что внешнее управление никто не вводил. Представители Росавиации, по его словам, лишь наблюдают за тем, чтобы во время суда продолжали исправно функционировать все системы аэропорта.