ХАМАС освободил троих израильских заложников. Среди них Ярден Бибас, судьба его жены и двоих детей (1 и 5 лет), захваченных террористами, по-прежнему неизвестна

Группировка ХАМАС передала передали сотрудникам Красного Креста троих израильских заложников — 35-летнего Ярдена Бибаса, 54-летнего Офера Кальдерона и 65-летнего Кита Сигела.

Бибаса и Кальдерона террористы ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе, откуда они были доставлены в расположение израильских военных в секторе Газа. Передача Сигела была проведена отдельно — в порту Газы.

Бибас, Кальдерон и Сигал были взяты в заложники во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Вместе с Кальдероном, у которого помимо израильского есть гражданство Франции, террористы захватили его жену Авиву, напоминает The Times of Israel, она была освобождена в ноябре 2023 года.

Жена Бибаса Шири и сыновья Ариэль (5 лет) и Кфир (1 год) также были захвачены террористами 7 октября 2023 года. ХАМАС еще в ноябре 2023 года заявлял, что Шири, Ариэль и Кфир погибли, но достоверной информации об их судьбе пока нет.

Кит Сигел, являющий также гражданином США, тоже был захвачен террористами 7 октября 2023 года и провел в заложниках 484 дня.

«Их освобождение проливает луч света во тьму, вселяя надежду и демонстрируя торжество человеческого духа», — заявило объединение родственников израильтян, оказавшихся в заложниках и числящихся пропавших без вести.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января. Обмен 1 февраля стал четвертым в рамках соглашения. Предыдущий раз ХАМАС освободил восемь израильских заложников 30 января.

Читайте также

Израиль позволил жителям Газы вернуться домой. Их ждут руины Перемирие ХАМАС и Израиля держится вопреки всему. Что там происходит?

Читайте также

Израиль позволил жителям Газы вернуться домой. Их ждут руины Перемирие ХАМАС и Израиля держится вопреки всему. Что там происходит?