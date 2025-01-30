Террористы ХАМАС освободили израильскую военнослужащую Агам Бергер

Боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста израильскую военнослужащую Агам Бергер, которая 482 дня находилась в заложниках, сообщает The Times of Israel 30 января.

Во время освобождения Бергер была в одежде, похожей на военную форму Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет издание.

Бергер в сопровождении боевиков прошла к машине Красного Креста, после чего ее передали израильским спецназовцам. В дальнейшем Бергер доставят в больницу, где она пройдет медицинский осмотр и встретится с родителями.

Как ожидается, ХАМАС 30 января освободит трех израильских заложников, в том числе мирную жительницу Арбель Йехуд.

Первоначально Арбель Йехуд собирались освободить в ходе обмена 25 января, но в последний момент ее не включили в список на обмен, из-за чего Израиль отказался пропустить палестинцев на север сектора Газа. После того, как ХАМАС 27 января заявил, что передаст Арбель Йехуд до 31 января, Израиль позволил жителям северной части сектора Газа вернуться домой.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января. С тех пор в рамках двух обменов ХАМАС отпустил семь заложников, а Израиль освободил 290 палестинских заключенных.

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