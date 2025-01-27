ХАМАС пообещал освободить Арбель Йехуд и еще двух заложников. Израиль в ответ разрешил палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что передаст израильскую заложницу Арбель Йехуд и еще двух заложников до 31 января, а Израиль в ответ позволит жителям северной части сектора Газа вернуться домой, начиная с утра 27 января. Об этом, как пишет Reuters, объявило министерство иностранных дел Катара 26 января.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил эту информацию. По его словам, ХАМАС собирается освободить мирную жительницу Арбель Йехуд, военнослужащую Агам Бергер и еще одного заложника. Предполагается, что третьим освобожденным заложником станет 65-летний Кит Сигаль, у которого есть гражданство США.

Нетаниягу сообщил, что Израиль разрешит семьям переселенцев вернуться на север сектора Газа. Как отмечает Reuters, решение Израиля позволит вернуться домой около 650 тысячам палестинцев, перемещенных в центральные и южные районы сектора Газа,

В ХАМАС заявили, что освободят Йехуд и еще двух заложников до 31 января. Кроме того, как и ожидалось, 1 февраля будут освобождены еще три заложника, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, что перемещенным жителям северной части Газы разрешат вернуться в свои дома, начиная с 7:00 по местному времени (8:00 по Москве). В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как тысячи палестинцев идут по Газе, направляясь на север сектора.

Израиль отказывался пропускать палестинцев на север сектора Газа до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд. Ожидалось, что ее освободят в ходе обмена 25 января, но в последний момент ХАМАС не стал включать ее в список на обмен.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС действует с 19 января. В первый день соглашения ХАМАС передал трех заложников, а Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных. Во время второго обмена, прошедшего 25 января, ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц, а Израиль освободил 200 палестинских заключенных.

как прошел второй обмен

ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц. Израиль освободил 200 палестинских заключенных; 121 из них отбывал пожизненное заключение

как прошел второй обмен

ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц. Израиль освободил 200 палестинских заключенных; 121 из них отбывал пожизненное заключение