В реке Потомак в Вашингтоне нашли черные ящики разбившегося самолета American Airlines

Параметрический и речевой самописцы самолета American Airlines, разбившегося при столкновении с армейским вертолетом возле аэропорта в Вашингтоне, нашли среди обломков в реке Потомак вечером 30 января, сообщает ABC News, ссылаясь на источник.

Черные ящики, содержащие полетные данные и переговоры пилотов, направили в Национальный совет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиационных инцидентов в США.

В совете по безопасности на транспорте подтвердили, что самописцы поступили в лабораторию ведомства.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk столкнулись недалеко от аэропорта Вашингтона вечером 29 января, после чего упали в реку Потомак. При крушении погибли 67 человек, в том числе американские и российские фигуристы. Сразу после авиакатастрофы появилась расшифровка переговоров диспетчеров аэропорта и экипажа вертолета, из нее следует, что непосредственно перед столкновением диспетчер спрашивал у летчиков Black Hawk видят ли они самолет.

Президент США Дональд Трамп после авиакатастрофы подписал указ, из которого следует, что в столкновении самолета и вертолета виноваты политика разнообразия, существовавшая в Федеральном управлении гражданской авиации, а также президенты Джо Байден и Барак Обама. По мнению Трампа, стандарты для авиадиспетеров были слишком мягкими, пишет The New York Times.

Самолет упал в реку в США. Выживших нет Meduza

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