NYT: в аэропорту Вашингтона в день авиакатастрофы не хватало диспетчеров. Армейский вертолет врезался в самолет, потому что летел выше, чем нужно

В день столкновения самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и армейского вертолета UH-60 Black Hawk в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне не хватало диспетчеров. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США.

Из отчета следует, что дежурный авиадиспетчер выполнял работу, с которой обычно справляются два человека.

По данным NYT, армейский вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом из-за того, что летел выше, чем должен был.

Пассажирский самолет American Airlines и армейский вертолет столкнулись вечером 29 января в районе аэропорта в Вашингтоне, после чего упали в реку Потомак. При крушении погибли 67 человек: это 60 пассажиров CRJ700, четверо членов экипажа самолета и трое членов экипажа вертолета. Никто не выжил. Черные ящики разбившегося самолета обнаружили среди обломков в реке Потомак вечером 30 января.

Самолет упал в реку в США. Выживших нет Meduza

Среди пассажиров самолета American Airlines находились фигуристы, которые возвращались после чемпионата США по фигурному катанию. По данным российских СМИ, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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