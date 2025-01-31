Бундестаг отклонил законопроект оппозиции об ужесточении миграционной политики в Германии

В Бундестаге прошло голосование по законопроекту оппозиционного альянса ХДС/ХСС, который предполагал серьезное ужесточение законов о беженстве и миграции в Германии. Большинство депутатов (350) выступили против законопроекта, сообщает немецкое издание tagesschau. 338 депутатов поддержали предложение, еще пять человек воздержались.

Авторы законопроекта требовали установить не только контроль, но и ограничение притока иностранцев в качестве «всеобъемлющей цели», объясняет tagesschau. Кроме того, в документе предлагалось прекратить воссоединение семей по запросу заявителей в Германии, которым не одобрили прошение об убежище, но которые могут остаться в стране по другим причинам. Также законопроект расширял полномочия полиции, разрешая ей подавать заявления о задержании и заключении под стражу иностранцев, подлежащих депортации.

Кроме ХДС/ХСС в поддержку законопроекта выступали депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП), а также депутаты от ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Лидер ХДС Фридрих Мерц отвергал обвинения в сотрудничестве с ультраправыми — по его словам, «никто из партии не протягивает руку АдГ».

Против законопроекта выступили правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зеленые». «Европа смотрит на Германию. Какие картины наша страна показала всей Европе и, прежде всего, Москве в прошлую среду? Ухмыляющиеся правые экстремисты, которые с трудом верят своей удаче. Депутаты от АдГ, ухмыляющиеся и делающие селфи, чтобы запечатлеть этот исторический день», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представляющая «Зеленых».

В среду 29 января бундестаг поддержал резолюцию ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики в Германии, однако у нее нет обязательного к исполнению статуса. Резолюцию осудил канцлер Германии Олаф Шольц. «Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой и ценностной системы. Мы не имеем права ее расшатывать», — сказал он.

По данным опросов на 31 января, за ХДС/ХСС на выборах в немецкий парламент готовы проголосовать 29,8% немецких избирателей, за АдГ — 20,8% избирателей. Партия Шольца СДПГ на третьем месте с результатом 15,8%, «Зеленые» — 13,8%.

Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — «немецкий Трамп», извечный соперник Ангелы Меркель и, вероятно, будущий немецкий канцлер Если он возглавит страну, что будет с военной помощью Украине? А с беженцами и мигрантами в Германии?

Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — «немецкий Трамп», извечный соперник Ангелы Меркель и, вероятно, будущий немецкий канцлер Если он возглавит страну, что будет с военной помощью Украине? А с беженцами и мигрантами в Германии?